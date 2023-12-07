В США обернули высказывание Трампа против него самого

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена использует высказывание экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он не будет диктатором в случае своего переизбрания «кроме первого дня», против самого Трампа. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«После того, как Трамп заявил…, что он не станет диктатором после возвращения в офис «кроме первого дня», предвыборный штаб Байдена набросился на него. Там подчеркнули, что высказывания Трампа являются еще одним моментом, когда лидер Республиканской партии продемонстрировал свои недемократические и опасные планы на возможный второй срок», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, команда президента использовала высказывания лидера республиканской партии, «чтобы продемонстрировать, почему Байден считает Трампа угрозой демократии».

До этого Дональд Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах главы государства Соединенных Штатов «кроме первого дня».

Ранее сообщалось, что в США попытаются лишить Трампа права избираться на выборах 2024 года.