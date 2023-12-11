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США надавили на Израиль по вопросу операции в Газе

Econimist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до Нового года

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AP

Соединенные Штаты сообщили Израилю, что его военная операция в секторе Газа должна быть завершена до начала нового года. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на несколько неназванных источников.

В публикации подчеркивается, что госсек США Энтони Блинкен донес подобное послание до своих собеседников во время последнего визита в Израиль.

Издание отмечает, что администрация президента США также требует, чтобы израильская сторона предприняла больше усилий, чтобы уменьшить страдания палестинского мирного населения, особенно на юге Газы.

До этого стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Израиль в конце недели.

До этого член сената США Берни Сандерс заявил, что Израиль проигрывает репутационную войну с точки зрения оценки ситуации на Ближнем Востоке мировым сообществом.

Политик предположил, что США в перспективе поддержат резолюцию ООН об установлении перемирия в Газе. Сандерс добавил, что это позволило бы освободить удерживаемых движением ХАМАС заложников и наладить поставки в Газу гуманитарной помощи.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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