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Песков прокомментировал внимание к визиту Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Песков: многие в мире наблюдали за визитом Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что визит Владимира Путина на Ближний Восток вызвал интерес в мире и регионе.

«Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина. И [Объединенные Арабские] Эмираты, и королевство Саудовская Аравия — это очень важные наши партнеры в арабском мире», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, эти страны играют одну из главных ролей в деле стабилизации международных рынков энергоносителей и оказывают огромное влияние на все региональные дела.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что экономическое сотрудничество РФ с партнерами с Ближнего Востока сейчас не может быть полностью публичным, так как есть огромное количество стран-недоброжелателей.

6 декабря Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с лидерами этих двух стран. Президентский самолет сопровождали четыре истребителя Су-35С, которые несут ракеты Р-73 и Р-77 класса «воздух-воздух».

В ОАЭ Путина встретили с размахом: во время проезда кортежа истребители F16 раскрашивали небо над Абу-Даби в цвета российского триколора, президента России встречал почетный караул с барабанщиками, его приезд сопровождался выстрелами из пушек.

Ранее в Китае заявили о «дипломатическом прорыве» РФ на Ближнем Востоке.

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