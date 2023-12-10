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Путин заявил, что Запад на все готов, лишь бы навредить России

Путин о чествовании нациста в Канаде: на все готовы, только бы навредить РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» прокомментировал чествование бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько в канадском парламенте. Видеозапись опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам Путина, аплодисменты Гунько — это проявление нацизма.

«Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты», — поделился Путин.

Российский президент добавил, что Запад готов сотрудничать с кем угодно, лишь бы «только бы России навредить».

До этого РИА Новости сообщало, что третий комитет Генассамблеи ООН утвердил резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.

В нем осуждаются инциденты, связанные с восхвалением и пропагандой национализма, включая нанесение рисунков и надписей пронацистского содержания, в том числе на монументы памяти ВОВ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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