Заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён заявил, что США ведут на международной арене политику произвола и двойных стандартов, что подрывает мир на планете и превращает Совет Безопасности ООН в «площадку для конфронтации». Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломат напомнил, что недавно США наложили вето на проект резолюции, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и требовавший немедленного прекращения боевых действий между Израилем и Палестиной.

«Сожалею о том, что единодушное стремление международного сообщества к скорейшему обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке опять безжалостно растоптано из-за догматизма и произвола наглого и бесцеремонного постоянного члена [СБ ООН]», — сказал Ким Сон Гён.

По его мнению, действия Израиля являются «злодеяниями» и «опаснейшей угрозой миру и безопасности в регионе». Дипломат считает, что поддержка Израиля со стороны США указывает на «наихудшего разрушителя основ глобального мира и стабильности».

Ким Сон Гён отметил, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке говорит о виновности США в том, что СБ ООН, основной миссией которого является защита мира и стабильности, превращен в «конфронтационное поле для развязывания войны и создания нестабильности, конфликта и конфронтации, поле несправедливости, где царят незаконные двойные стандарты».

До этого международный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Рю Чжу Хен заявил в своей статье, что военная помощь, которую США и их союзники оказывают Украине, представляет собой самоубийственный поступок и ведет к затягиванию боевых действий.

Он отметил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского превратилась в верного прислужника американских властей. При этом, по словам автора материала, в настоящее время Киев продолжает принимать участие в несправедливом и опосредованном вооруженном противостоянии с Москвой.

Ранее в КНДР рассказали, как санкции США повлияют на Пхеньян.