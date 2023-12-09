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Машков назвал дату собрания группы избирателей по выдвижению Путина

Машков: собрание группы избирателей по выдвижению Путина состоится 16 декабря

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Встреча инициативной группы избирателей по выдвижению российского президента Владимира Путина на выборы в 2024 году состоится в столичном киноконцертном зале «Зарядье» 16 декабря. Об этом заявил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова («Табакерки») Владимир Машков в беседе с РИА Новости.

«Я предложил обратиться в киноконцертный зал «Зарядье», чтобы провести в субботу собрание», — рассказал он на установочном заседании избирательной группы.

Незадолго до этого в Москве прошло формирование состава его команды Путина на выборах. В нее вошли: секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, актер Владимир Машков, спикер законодательного собрания ДНР Артем Жога и другие.

Накануне Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Белом доме оценили участие Путина в выборах.

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