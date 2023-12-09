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Министр обороны Украины пригрозил «наработками» по захвату Крыма

Глава минобороны Украины: Киев имеет наработки по захвату Крыма в 2024 году

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Правительство Украины имеет определенные «наработки», касающиеся взятия Крыма под контроль в 2024 году. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, которого процитировала местная «Судебно-юридическая газета».

В материале указано, что глава военного ведомства рассказал журналистам о подготовке Киева к захвату полуострова в ходе поездки в составе украинской делегации в США. Речь идет об участии Умеров в Конференции оборонных индустрий и его встрече с представителями Пентагона.

Тогда корреспонденты поинтересовались у министра, обладает ли Киев какими-либо технологиями для противостояния российским войскам в акватории Черного моря. В ответ глава военного ведомства указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «могут добиваться успеха» на поле боя.

По словам Умерова, его страна не обладает достаточно мощным флотом. Тем не менее у украинских властей есть «наработки» на 2024 год, которые должны дать Киеву возможность забрать Крым из-под контроля Москвы.

2 декабря полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков дал интервью для YouTube-канала «ДА ЭТО ТАК», во время которого рассказал о последствиях гипотетического захвата Крыма. Как он сказал, при таком развитии событий Киев рискует столкнуться с мощным сопротивлением местного населения в виде миллиона партизан.

Ранее в Крыму оценили готовность республики отражать атаки украинских войск.

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