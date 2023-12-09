Президенты Египта и России провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным относительно ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа в частности. Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отмечается, что ас-Сиси позвонил по телефону Путину «в свете напряженной политической и гуманитарной ситуации».

Главы РФ и Египта подчеркнули, мировые лидеры должны приложить усилия для достижения урегулирования палестинского вопроса на основе двухгосударственного решения, а также создания и признания государства Палестина в соответствии с соответствующими резолюциями ООН.

Путин и ас-Сиси договорились продолжать усилия для достижения режима прекращения огня между Израилем и представителями Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию президента РФ Владимира Путина.