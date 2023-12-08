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Глава союза староверов Севастьянов провел в США встречу с Блинкеном

Глава ВСС Севастьянов провел встречу с Блинкеном по просьбе папы Римского

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Luis Barron/Global Look Press

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что по поручению папы Римского Франциска он неофициально встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Севастьянова, он передал госсекретарю позицию папы о том, что финансироваться должно восстановление Украины после завершения боевых действий, а не ее вооружение.

«В Вашингтоне я нахожусь с миссией от папы Франциска. Папа надеется, что военные действия прекратятся к католическому рождеству, 25 декабря, что к этому времени уже произойдет прекращение огня, и с этого времени начнутся переговоры», — сказал председатель ВСС.

Севастьянов рассказал, что по поручению папы он также провел встречу с представителем парламентского большинства от республиканцев в конгрессе. По его словам, папа Франциск считает, что США должны понять — народ Украины не хочет войны. Глава ВСС отметил, что позицию понтифика удалось донести, и в США заметно желание двигаться в сторону урегулирования конфликта.

До этого папа Римский Франциск призвал государства направить задействованные в военной промышленности средства на создание международного фонда по борьбе с голодом.

Папа Римский обратил внимание общественности на то, что государства тратят огромное количество энергии в войнах, которые в наши дни вспыхнули по всему миру: в Израиле и Палестине, на Украине и других местах. Он подчеркнул, что конфликты не решают возникающие проблемы, но наоборот, ведут к их нарастанию, вооружение разрушает Землю.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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