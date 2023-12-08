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«Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на новый срок

Вице-спикер ГД Неверов: «Единая Россия» сделает все для победы Путина на выборах

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Единая Россия» поддерживает выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты и приложит максимум усилий для его победы. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы от «ЕР» Сергей Неверов в своем Telegram-канале.

«Единая Россия» <…> сделает все для победы нашего лидера на предстоящих выборах», — отметил Неверов.

По его словам, в период тяжелых испытаний, через которые проходит Россия, Путин объединяет жителей страны, чтобы работать над укреплением суверенитета и обороноспособности, развития экономики и соцсферы.

До этого спикер парламента ДНР Артем Жога рассказал, что передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу жителей новых регионов пойти на выборы в 2024 году. По его словам, российский лидер отметил, что времена бывают разные, «трудные, тяжелые», но на данный момент он «будет с народом».

8 декабря Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах президента.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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