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В Польше призвали Зеленского уйти в отставку

Польский генерал Скшыпчак призвал Зеленского уйти в отставку

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Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Польский генерал Вальдемар Скшыпчак призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, так как именно он разжигает конфликт между украинскими военачальниками. Такое мнение генерал выразил в интервью газете Rzeczpospolita.

«Я солдат, а разжигание конфликтов между военачальниками, которые командуют на фронте, — очень плохой путь к укреплению своих позиций. Именно этим и занимается Зеленский. Напротив, он сильно ослабляет свою позицию, и, возможно, настало время, чтобы усталый президент ушел в отставку», — заявил Скшыпчак.

По словам генерала, сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность среди коалиции, поддерживающей Украину, и в ней задаются вопросом, есть ли смысл продолжать поддерживать Украину «в условиях того, что Киев не знает, чего хочет, и вносит путаницу в командование».

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы лично согласовывает списки с оппонентами, которых необходимо устранить, и среди них был бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Ранее на Украине запретили свободный въезд и пребывание в пограничной зоне.

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