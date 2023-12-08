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Эрдоган высказался о военной поддержке Армении со стороны Франции

Эрдоган назвал провокацией военную поддержку Армении со стороны Франции

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал провокацией планы Франции оказывать военную помощь Армении. По его словам, Париж не помогает Еревану, а «совершает обратное», передает Anadolu.

«То, что делает Франция, является провокацией. Она должна знать, что она оказывает Армении не услугу, а наоборот, совершает обратное. Ранее Франция оказывала Армении много поддержки. Какой результат они получили? Никакого», — заявил Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что Франция входила в Минскую группу по Нагорному Карабаху, однако это не принесло результатов. Теперь же Париж вновь провоцирует Армению, считает Эрдоган.

Он также назвал результат конфликта в Нагорном Карабахе «очевидным», и призвал руководство Армении извлечь уроки из прошлого «и не идти на эти провокации».

«В интересах Армении воспользоваться возможностью мира и не попасть в ловушку стран, которые вводят Армению в заблуждение. Мирные отношения с Азербайджаном — лучший вариант для Армении. Те, кто дает оружие в руки Армении, оказывают ей плохую услугу», — констатировал турецкий лидер.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан обвинил Францию в подготовке почвы для новой войны на Южном Кавказе.

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