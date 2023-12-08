Герой ДНР Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина

Герой Донецкой народной республики (ДНР) и спикер регионального парламента Артем Жога заявил о готовности стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина в ходе выборов главы государства, запланированных на март 2024 года. Его слова передает ТАСС.

«Я с честью приму эту должность, обязанность. С честью приму и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович», — подчеркнул представитель ДНР.

7 декабря верхняя палата Федерального собрания РФ приняла решение, согласно которому очередные президентские выборы в стране состоятся 17 марта 2024 года. Сенаторы единогласно поддержали инициативу о проведении голосования в указанную дату.

Позже руководитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что выборы главы государства будут длиться три дня. Голосование начнется 15 марта, уточнила она.

8 декабря в Кремле состоялась церемония вручения медалей «Золотая звезда» российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом в рамках мероприятия Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах президента. С соответствующей просьбой к главе государства обратился непосредственно Артем Жога.

Ранее российский лидер призвал жестко пресекать любые попытки внешнего и внутреннего вмешательства в выборы.