Бывший президент Украины на фоне блокировки пакета многомиллиардной помощи Украине в сенате США назвал неприемлемой ситуацию, при которой Киев может оказаться заложником внутриполитических процессов в США, в том числе американских президентских выборов. Такое мнение Порошенко высказал в интервью телеканалу France 24 в пятницу.

«Идея о том, что Украина может оказаться заложником… внутриполитических процессов на выборах в следующем году (в США. – прим. ред.), мне ненавистна. Это абсолютно неприемлемо», — сказал Порошенко в эфире телеканала.

Экс-президент также назвал заблокированный пакет помощи Киеву в сенате США «не просто пакетом помощи Украине», а «инвестицией в американскую безопасность». По его мнению, отсрочка по соответствующему голосованию в американском сенате стала «очень опасным знаком».

Порошенко при этом заявил, что он «по-прежнему оптимист», подчеркнув, что рассчитывает «на американский народ» и «на европейский народ».

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной и хотела бы добиваться своих требований именно дипломатическим путем.

Ранее не выпущенный с Украины Порошенко решил добиться возбуждения уголовного дела.