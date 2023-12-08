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Большинство россиян выразили доверие Путину

ВЦИОМ: 78,5% россиян признались, что доверяют президенту Путину

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю составил 78,5%. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 27 ноября по 3 декабря.

По данным исследования, на вопрос о доверии главе государства положительно ответили 78,5% респондентов. При этом уровень одобрения деятельности президента составил 75,8%, что на 0,6% выше, чем неделей ранее.

Деятельность правительства одобряют 51,4% россиян (на 1,7% больше предыдущего показателя), а работу главы кабмина Михаила Мишустина — 53,3% (на 1% выше). О доверии премьеру заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,8%).

Центр также опубликовал данные об отношении жителей России к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5% (минус 0,6%), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 27,9% (минус 1,5%), главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,3% (плюс 1,3%), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,4% (плюс 0,6%).

Неделей ранее опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян.

Ранее 70% россиян завили, что президенту следует баллотироваться на новый срок.

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