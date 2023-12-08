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Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова через выборы

Тайвань обвинил КНР в подготовке к вмешательству в выборы для захвата острова

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Ann Wang/Reuters

Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти. Об этом пишет Reuters.

По информации тайваньской стороны, высокопоставленные должностные лица КНР провели встречу в начале декабря, на которой «скоординировали усилия правительства» по влиянию на предстоящие выборы.

Как следует из материала, на встрече присутствовали сотрудники министерства госбезопасности, министерства обороны КНР и китайского управления по делам Тайваня.

Официальный Тайвань предупредил, что Пекин таким образом пытается подтолкнуть избирателей к кандидатам, настроенным на тесные связи с материковым Китаем.

До этого Европейский союз (ЕС) призвал Пекин воздерживаться от применения силы в отношении Тайваня.

«Евросоюз твердо поддерживает политику «одного Китая», призывает Китай воздерживаться от использования силы в отношении Тайваня», — заявила глава Еврокомиссии.

Ранее экс-генсек НАТО назвал цену конфликта на Тайване.

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