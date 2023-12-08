В армии США не увидели трудностей в поставках оружия Израилю и Украине

Соединенные Штаты не испытывают трудностей в поставках помощи как Украине, так и Израилю. Соответствующее заявление сделал помощник шефа Пентагона по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш. Его слова передает Bloomberg.

«Мы произвели для Израиля вооружение многих видов — от вертолетов до боеприпасов для артиллерии. Но пока ничего из этого не могло бы составить прямую конкуренцию и помешать тому, что уже планировалось отправить в Украину» — заявил Буш.

В то же время он не исключил, что в будущем подобные трудности могут возникнуть. По его словам, поставки на Украину идут уже из существующих запасов американской армии, и осталось около одного миллиарда долларов, на которые можно продолжать обеспечивать поддержку Киева.

До этого заместитель помощника госсекретаря США Стэн Браун заявил, что Украине и Израилю нужно одинаковое оружие и боеприпасы к нему, но конкуренции между странами нет.

Заместитель помощника госсекретаря добавил, что потребности Украины и Израиля существенно отличаются в объемах, из-за чего Соединенные Штаты могут оказывать военную помощь обеим странам. В качестве примера самого востребованного элемента вооружения Браун назвал снаряды калибра 155 мм.

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