Байден назвал сумасшествием прекращение поддержки Украины

Президент США Джо Байден заявил, что для Соединенных Штатов будет «абсолютным сумасшествием» не согласовать новую помощь Украине, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», — сказал Байден.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределенности по поводу новой помощи Штатов Украине.

В октябре Вашингтонская администрация направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования на 2024 финансовый год, в основном для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая сумма, которую исполнительная ветвь власти хотела получить на эти цели под руководством президента-демократа Джо Байдена, составляет около $106 миллиардов.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.