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МИД Британии призвал Израиль к сдержанности

Глава МИД Британии Кэмерон призвал Израиль вести себя иначе

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава министерства иностранных дел Великобритании призвал Израиль «вести себя иначе» на юге сектора Газы на фоне продолжения военной кампании Израиля в анклаве. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

«Я очень ясно сказал им, когда был там всего неделю назад, что мы не можем допустить повторения того, что произошло на севере и на юге с точки зрения ущерба, нанесенного гражданскому населению», — сказал Кэмерон, добавив, что Израилю следует «вести себя иначе» на юге Газы.

До этого сообщалось, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс посетит Израиль и Палестину для обсуждения с лидерами вопросов предоставления большей гуманитарной помощи населению сектора Газа и поддержку Лондоном Палестинской национальной автономии (ПНА).

Ранее в британском парламенте раскритиковали методы Израиля в борьбе с ХАМАС.

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