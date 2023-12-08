МИД Британии призвал Израиль к сдержанности

Глава министерства иностранных дел Великобритании призвал Израиль «вести себя иначе» на юге сектора Газы на фоне продолжения военной кампании Израиля в анклаве. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

«Я очень ясно сказал им, когда был там всего неделю назад, что мы не можем допустить повторения того, что произошло на севере и на юге с точки зрения ущерба, нанесенного гражданскому населению», — сказал Кэмерон, добавив, что Израилю следует «вести себя иначе» на юге Газы.

До этого сообщалось, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс посетит Израиль и Палестину для обсуждения с лидерами вопросов предоставления большей гуманитарной помощи населению сектора Газа и поддержку Лондоном Палестинской национальной автономии (ПНА).

Ранее в британском парламенте раскритиковали методы Израиля в борьбе с ХАМАС.