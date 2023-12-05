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В британском парламенте раскритиковали методы Израиля в борьбе с ХАМАС

В Британии заявили, что операция Израиля в Газе не поможет избавиться от ХАМАС

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Ohad Zwigenberg/AP

Глава специального комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд раскритиковал действия Израиля на территории сектора Газа. По его словам, наступательная кампания ЦАХАЛ не поможет избавиться от ХАМАС, передает Sky News.

«Это неправильный способ борьбы с террористической операцией. На самом деле они [израильтяне] способствуют вербовке членов ХАМАС», — сказал Эллвуд.

По его словам, премьер Израиля Нетаньяху «отправил танки в Газу, не имея ясности относительно того, куда они пойдут».

Парламентарий призвал Израиль работать с международными партнерами, чтобы организовать «зеленую зону» в качестве буфера между двумя сторонами.

С точки зрения Эллвуда, новый этап кампании ЦАХАЛ на территории палестинского анклава «означает более темную главу» и «перспектива эскалации действительно очень, очень высока».

«В конечном счете, если вы хотите избавиться от ХАМАСа, это не лучший метод сделать это», — констатировал политик.

До этого генерал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), командующий израильскими бронетанковыми силами Хишам Ибрагим заявил, что операция на севере сектора Газа близка к своему завершению.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет возложил ответственность за потери среди мирных жителей в секторе Газа на ХАМАС.

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