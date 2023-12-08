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В Турции призвали объединиться с Сирией и РФ для борьбы с терроризмом

Глава турецкой партии «Родина» призвал РФ, Сирию и Турцию объединиться

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

России, Турции и Сирии необходимо создать военный формат объединения для борьбы с террористическими формированиями на севере Сирии, это может помочь урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«По Газе нужно вооруженное решение. Одними выступлениями Газе не поможешь. Мы (партия «Родина») призываем к созданию военного формата Турция – Россия – Сирия для борьбы с террористическими формированиями на севере Сирии. Это будет самой лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона. Будет открыт фронт против США и сионизма. Этот формат стал необходимостью. Это разрушит американские планы и обеспечит территориальную целостность Сирии», — сказал Перинчек.

Отмечается, что партия «Родина» относится к левому политическому движению в Турции, а также имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.

До этого Перинчек призвал вывести американскую армию с авиабазы «Инджирлик» на юге Турции и перевести ее исключительно под контроль ВВС Турции.

Ранее Турция и Греция подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.

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