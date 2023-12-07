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Экс-министр из Австрии назвала Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Путина благовоспитанным джентльменом

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Алексей Дружинин/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью для «Би-би-си» назвала президента России Владимира Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом.

«Он очень умный джентльмен, именно джентльмен — я таких встречала очень мало. Он соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена, который описала Джейн Остин в «Гордости и предубеждении», — сказала Кнайсль, отвечая на вопрос журналиста, какое впечатление российский лидер произвел на нее.

В интервью экс-министр также заявила, что лидеры стран Запада начали понимать неэффективность санкций против России.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру, что было расценено критиками как знак подчинения. Экс-глава МИД Австрии рассказала, что ей удалось пригласить главу РФ на свадьбу совершенно спонтанно во время церемонии открытия выставки Эрмитажа в венском Музее истории искусств в июне 2018 года.

Ранее Кнайсль заявила, что полностью прекратить торговлю с Россией невозможно.

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