Экс-министр из Австрии назвала Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью для «Би-би-си» назвала президента России Владимира Путина очень умным и благовоспитанным джентльменом.

«Он очень умный джентльмен, именно джентльмен — я таких встречала очень мало. Он соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена, который описала Джейн Остин в «Гордости и предубеждении», — сказала Кнайсль, отвечая на вопрос журналиста, какое впечатление российский лидер произвел на нее.

В интервью экс-министр также заявила, что лидеры стран Запада начали понимать неэффективность санкций против России.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру, что было расценено критиками как знак подчинения. Экс-глава МИД Австрии рассказала, что ей удалось пригласить главу РФ на свадьбу совершенно спонтанно во время церемонии открытия выставки Эрмитажа в венском Музее истории искусств в июне 2018 года.

Ранее Кнайсль заявила, что полностью прекратить торговлю с Россией невозможно.