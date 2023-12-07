В Испании объяснили, почему сорвалось выступление Зеленского перед сенаторами США

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от выступления перед американскими сенаторами говорит о его нервозном состоянии на фоне постоянных провалов Вооруженных сил страны. Подобное предположение высказали авторы статьи в испанской газете El Pais.

«Реакцию [Зеленского] можно истолковать прежде всего как признак нервозности перед лицом растущих трудностей, с которыми он сталкивается на международной арене и в войне», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что обычно украинский лидер не упускает возможности выступить перед иностранными политиками, тем более перед американскими конгрессменами — главным союзником Киева наравне с ЕС.

5 декабря лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление в режиме видеосвязи перед американскими сенаторами.

Позже глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что выступление Зеленского на «секретном брифинге» в сенате США было отменено, так как «ситуация изменилась».

Ранее в США отметили изменения в поведении Зеленского.