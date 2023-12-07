Стали известны детали визита министра обороны Украины в США

Министр обороны Украины Рустем Умеров, находящийся в составе делегации с визитом в Соединенных Штатах, на встречах в Вашингтоне критиковал главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Умеров публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. Говорил про контрнаступление и статью в The Economist», — следует из сообщения.

Других подробностей народный депутат Украины не привел.

В ноябре журнал Economist писал о нарастающем конфликте между политическим и военным руководством Украины из-за зашедшего в тупик наступления. Отношения между Зеленским и Залужным описываются в их окружении как «ужасные». Генерал предупредил о риске перехода боевых действий в позиционные, но Зеленский не согласился с этой оценкой. Источник издания «Страна.ua» сообщил, что офис Зеленского хотел бы провести президентские выборы, но «возникла одна проблема — Залужный». Офис требует гарантий от главкома о его непривлечении к выборам, иначе попытается уволить его с максимальной дискредитацией.

Ранее экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский не снял Залужного с должности.