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Путин заявил о продолжении сотрудничества РФ и Индии, несмотря на давление

Путин: недружественным странам не запугать премьера Индии Моди никаким давлением

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Двусторонние отношения Москвы и Нью-Дели продолжают развиваться по всем направлениям, несмотря на попытки недружественных стран надавить на индийского премьер-министра Нарендру Моди. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

В четверг, 7 декабря, глава государства принял участие в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли и должно завершиться 8 декабря.

«Хочу сказать, что отношения между Россией и Индией развиваются поступательно по всем направлениям, и основным гарантом этого является политика, которую проводит премьер-министр, господин Моди», — отметил Путин.

Также он указал, что председателя индийского правительства не запугать и не заставить принять какие-либо решения вопреки национальным интересам республики. Как сказал российский лидер, подобную ситуацию невозможно себе представить.

«А давление такое есть», — резюмировал глава государства.

Более того, по словам Путина, многие зарубежные компании продолжают изъявлять желание работать на российском рынке даже на фоне санкционного давления. Президент уточнил, что с марта 2022 года по ноябрь 2023 года количество работающих в стране иностранных фирм увеличилось почти на 1,6 тыс. организаций.

Ранее Индия резко увеличила объем нефти, импортируемой из России и Ирака.

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