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Президент Чехии признал, что Украина стала раздражающим фактором

Президент Чехии Павел: для политиков Украина стала раздражающим фактором

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Stringer/Reuters

Украина для некоторых политиков и граждан в Чехии стала «раздражающим фактором». Об этом заявил президент республики Петр Павел на встрече с премьер-министром Петром Фиалой, главой МИД Яном Липавским, спикером Палаты депутатов Маркетой Пекаровым Адамовым и главой сената Милошем Выстрчилом, сообщает агентство Novinky.

«Петр Павел заявил, что поддержка Украины стала «раздражающим фактором» для некоторых политиков и граждан», — говорится в сообщении издания.

Глава государства при этом заявил, что поддержка Украины со стороны Чехии «должна и будет продолжаться».

До этого чешский премьер-министр Петр Фиала в ходе пресс-конференции в Вене заявил, что запасы вооружения на складах Чехии уменьшаются, что снижает возможности Праги помогать Киеву.

Ранее в парламенте Словакии высказались об отношении к России.

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