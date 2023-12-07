Президент Чехии признал, что Украина стала раздражающим фактором

Украина для некоторых политиков и граждан в Чехии стала «раздражающим фактором». Об этом заявил президент республики Петр Павел на встрече с премьер-министром Петром Фиалой, главой МИД Яном Липавским, спикером Палаты депутатов Маркетой Пекаровым Адамовым и главой сената Милошем Выстрчилом, сообщает агентство Novinky.

«Петр Павел заявил, что поддержка Украины стала «раздражающим фактором» для некоторых политиков и граждан», — говорится в сообщении издания.

Глава государства при этом заявил, что поддержка Украины со стороны Чехии «должна и будет продолжаться».

До этого чешский премьер-министр Петр Фиала в ходе пресс-конференции в Вене заявил, что запасы вооружения на складах Чехии уменьшаются, что снижает возможности Праги помогать Киеву.

Ранее в парламенте Словакии высказались об отношении к России.