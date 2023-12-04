В парламенте Словакии высказались об отношении к России

Зампред парламента Словакии Любош Блаха заявил, что словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, в стране хранят память о событиях Второй мировой войны. Об этом он заявил по итогам визита в Чехию на конференцию, посвященную левым взглядам, передает РИА Новости.

«В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию… Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты», — написал вице-спикер парламента Словакии.

Блаха подчеркнул, что в его стране не теряют историческую память и помнят о событиях Второй мировой войны.

Он также отметил, что визит в Чехию стал для него первой заграничной поездкой в новой должности.

Ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страна выступила против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций против России.

До этого российский посол в Словакии Игорь Братчиков обсудил с премьер-министром республики Робертом Фицо перспективы развития двусторонних отношений между государствами.

Ранее правительство Словакии отказалось оказывать военную помощь Украине.