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В парламенте Словакии высказались об отношении к России

Вице-спикер парламента Блаха: словаков никто не заставит ненавидеть Россию

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Зампред парламента Словакии Любош Блаха заявил, что словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, в стране хранят память о событиях Второй мировой войны. Об этом он заявил по итогам визита в Чехию на конференцию, посвященную левым взглядам, передает РИА Новости.

«В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию… Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты», — написал вице-спикер парламента Словакии.

Блаха подчеркнул, что в его стране не теряют историческую память и помнят о событиях Второй мировой войны.

Он также отметил, что визит в Чехию стал для него первой заграничной поездкой в новой должности.

Ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страна выступила против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций против России.

До этого российский посол в Словакии Игорь Братчиков обсудил с премьер-министром республики Робертом Фицо перспективы развития двусторонних отношений между государствами.

Ранее правительство Словакии отказалось оказывать военную помощь Украине.

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