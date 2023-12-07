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Путин и саудовский кронпринц сделали совместное заявление по ситуации в Палестине

Путин и саудовский кронпринц выступили за создание палестинского государства

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин и король Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время визита российского лидера в Эр-Рияд сделали совместное заявление по ситуации в Палестине, передает пресс-служба Кремля.

Главы государств выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа, а также заявили о необходимости защиты гражданского населения. Стороны отметили, что нет другого способа достижения стабильности в Палестине, кроме как путем выполнения международных резолюций, касающихся решения о двух государствах, чтобы обеспечить создание условий для мирного сосуществования и позволить народу Палестины реализовать свои права на создание государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

7 декабря Объединенные Арабские Эмираты распространили среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции, направленной на прекращение огня в секторе Газа.

В ночь на 7 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш допустил, что общественный порядок в секторе Газа в ближайшее время может окончательно рухнуть на фоне постоянных авиаударов Израиля и невозможности доставить в палестинский анклав достаточный объем гуманитарной помощи.

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