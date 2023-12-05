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Макрон пригласил Орбана в Париж для переговоров по Украине

Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж, чтобы обсудить членство Украины в ЕС

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьера Венгрии Виктора Орбана в Париж для переговоров по членству Украины в ЕС. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на неназванный источник.

«Лидер Венгрии выступает против начала переговоров о вступлении (в ЕС – прим. Ред.) с Киевом <…> Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться найти компромисс (по членству Украины в ЕС – прим. Ред.)», — говорится в сообщении издания.

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель вдвое сократил свой визит в Китай на саммит ЕС — КНР, который пройдет 7-8 декабря, чтобы в срочном порядке обсудить с лидерами политического объединения угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокировке членства Киева в Евросоюзе.

Ранее в Европарламенте сообщили, что считают поддержку Украины финансовым вызовом.

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