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На Западе считают, что прогноз Путина об Украине начинает сбываться

WION: предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал WION.

«Его предсказание о том, что Соединенные Штаты и европейские страны «устанут», уже начинает сбываться», — отмечает телеканал.

В публикации говорится, что на фоне внутренних разногласий в США все более остро встает вопрос, сможет ли Вашингтон поддерживать Киев так долго, сколько потребуется, в то время как выделенный на это бюджет уже почти закончился.

«Уже становится ясно: больше нет никаких гарантий того, что Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги, как бы долго ни продлился этот конфликт», — указывает WION.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ выразил несогласие с тем, что западные страны устали оказывать поддержку Украине в конфликте с Россией.

До этого газета The Telegraph написала о том, что обострение палестино-израильского противостояния на Ближнем Востоке сместило вектор внимания западных государств с конфликта на Украине. По мнению обозревателей издания, Запад стал разочаровываться в украинском лидере Владимире Зеленском.

Ранее Украина потеряла поддержку двух европейских союзников.

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