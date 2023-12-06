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Байден заявил, что его «вынудили» снова баллотироваться в президенты США

Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу

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Reuters

Президент США Джо Байден заявил в Бостоне, что, возможно, не стал бы вновь баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — сказал президент.

До этого кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи раскритиковал свою соперницу, бывшего представителя страны при ООН Никки Хейли за ее позицию в отношении Дональда Трампа. он уверен, что нельзя одновременно баллотироваться против Трампа и поддерживать его.

Ранее Хейли заявляла, что Трамп был «нужным президентом в нужное время». Она считает, что 45-й лидер США «сломал то, что нужно было сломать. Он выслушал и привел группу людей, которые чувствовали себя неуслышанными».

Ранее Трампу нашли альтернативу на пост президента от Республиканской партии.

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