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Глава МО Британии обсудит на Ближнем Востоке будущее Газы

Глава МО Британии на Ближнем Востоке обсудит поддержку Палестинской автономии

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I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс посетит Израиль и Палестину для обсуждения с лидерами вопросов предоставления большей гуманитарной помощи населению сектора Газа и поддержку Лондоном Палестинской национальной автономии (ПНА). Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, размещенном на сайте правительства Великобритании.

«В ходе поездки он обсудит с лидерами варианты предоставления гражданскому населению Газы большей помощи и то, как Великобритания может поддержать Палестинскую автономию, а также усилия по предотвращению дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении минобороны.

В Тель-Авиве Шаппс встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, чтобы обсудить текущую ситуацию с безопасностью и следующие шаги Израиля.

Кроме того, глава британского МО встретится с министром внутренних дел Палестинской автономии генералом Зиадом Хабом ар-Рихом, чтобы обсудить насущную необходимость принятия мер по повышению безопасности палестинцев на Западном берегу.

До этого Британия разместила еще тысячу военнослужащих на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось , что Израиль удвоит количество поставляемого в сектор Газа топлива.

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