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В Кремле ответили на вопрос о визите саудовского кронпринца в Россию

Песков: визит наследного принца Саудовской Аравии в Россию будет прорабатываться

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Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда в Российскую Федерацию будет прорабатываться по дипломатическим каналам, передает РИА Новости.

«Нет, конечно, он будет прорабатываться по дипломатическим каналам, они будут продолжать общение на высшем уровне, и обязательно приедет наследный принц в Россию», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, достигнута ли принципиальная договоренность об ответном визите.

Накануне Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что ничего не может помешать развитию дружеских отношений двух стран.

Российский лидер поблагодарил кронпринца за приглашение. Президент отметил, что высокого гостя ждали в Москве, но обстоятельства «внесли коррективы» в эти планы.

6 декабря Путин снова пригласил саудовского наследного принца посетить Россию. На что тот ответил, что «несомненно» приедет в Москву.

Ранее в США признали, что Саудовская Аравия и Россия заработали миллиарды на нефтяном эмбарго.

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