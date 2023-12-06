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В США объяснили, почему их политики не выступают против помощи Украине

Карлсон: выступающих против Украины политиков в США обвиняют в работе на Путина

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Billy Bennight/Global Look Press

Американских политиков, которые высказываются против продолжения помощи Украине, обвиняют в связах с Россией, пытаясь таким образом заставить молчать. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в соцсети X (бывший Twitter).

По мнению Карлсона, конгресс США хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался в любом случае, и почти никто не выступил против такой позиции.

«Позиция администрации такова, что если вы не поддерживаете это, если не хотите присылать еще $60 млрд. олигархам на Украине, то вы работаете на Путина», — заявил журналист..

6 декабря член палаты представителей конгресса США Скотт Перри заявил, что политические деятели в Америке отказываются продолжать поддержку Украины из-за высокого уровня коррупции в этой стране.

До этого сенатор конгресса США Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) заявил, что Соединенные Штаты очень скоро бросят Украину из-за политических игр республиканцев.

Ранее Такер Карлсон заявил, что США виновны в истреблении целого поколения украинских мужчин.

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