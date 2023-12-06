Глава подмосковного Жуковского ушел в отставку

Глава подмосковного города Жуковский Юрий Прохоров сообщил, что покидает свой пост.

«Дорогие жуковчане, подошел к концу срок моих полномочий в качестве главы города. Это была одновременно самая сложная и счастливая пятилетка в моей жизни», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Прохоров выразил благодарность жителям Жуковского за оказанное ему доверие и добавил, что без него невозможно было бы осуществить задуманного.

Чиновник подчеркнул, что благополучие Жуковского ему очень важно, так как это его родной город.

В конце ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин заменил главу Всероссийского казачьего общества. Им руководил 71-летний бывший вице-губернатор Кубани Николай Долуда, который активно участвовал в «крымской весне», а недавно предложил создать мобилизационный резерв из казаков. Теперь вместо него российское казачество возглавит 43-летний казачий генерал с Северного Кавказа Виталий Кузнецов.

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