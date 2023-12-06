Борт Путина во время полета в ОАЭ сопровождали четыре истребителя

Борт президента России Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби сопровождали истребители Су-35С. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С», — заявил Песков, добавляя, что воздушные суда несли штатное вооружение различного класса.

Он уточнил, что взлет истребителей осуществлялся с оперативного аэродрома в России «в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре».

6 декабря Путин прилетел в Абу-Даби для переговоров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом бен Зайдом аль Нахайяном.

В этот же день российский лидер посетит Саудовскую Аравию.

Агентство Bloomberg до этого писало, что визиты президента Российской Федерации Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию говорят о том, что странам Запада не удалось изолировать его на международной арене.

Ранее визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию назвали неприятным событием для США.