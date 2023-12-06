Сибирский политик погладил по голове мальчика под песню «Я русский» и попал на видео

Спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников на концерте музыканта Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, обратил внимание на маленького мальчика, который танцевал перед ним под песни исполнителя, и погладил его по голове. Видео опубликовано в Telegram-канале «Иркутск Политический».

Концерт проходит во дворце спорта «Труд».

Мальчик танцевал под композицию «Я русский» практически прямо перед Александром Ведерниковым. В какой-то момент спикер обратил внимание на активного ребенка.

Ведерников следил за концертом из первого ряда — это были стоячие места.

2 октября ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о лидерах российской эстрады. На первом месте среди артистов оказался певец SHAMAN, опередив исполнителя Олега Газманова.

Ранее SHAMAN рассказал, о чем говорит при встрече с Григорием Лепсом.