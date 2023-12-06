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Сибирский политик погладил по голове мальчика под песню «Я русский» и попал на видео

Спикер иркутского Заксобрания Ведерников погладил мальчика по голове на концерте SHAMAN

Спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников на концерте музыканта Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, обратил внимание на маленького мальчика, который танцевал перед ним под песни исполнителя, и погладил его по голове. Видео опубликовано в Telegram-канале «Иркутск Политический».

Концерт проходит во дворце спорта «Труд».

Мальчик танцевал под композицию «Я русский» практически прямо перед Александром Ведерниковым. В какой-то момент спикер обратил внимание на активного ребенка.

Ведерников следил за концертом из первого ряда — это были стоячие места.

2 октября ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о лидерах российской эстрады. На первом месте среди артистов оказался певец SHAMAN, опередив исполнителя Олега Газманова.

Ранее SHAMAN рассказал, о чем говорит при встрече с Григорием Лепсом.

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