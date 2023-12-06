В Китае назвали приоритет израильско-палестинского конфликта

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что главным приоритетом в контексте конфликта на Ближнем Востоке должно стать прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства Китая.

«Сейчас первоочередное дело — это как можно скорее прекратить огонь и боевые действия», — заявил Ван И.

Глава МИД КНР также отметил, что крупные державы на фоне эскалации конфликта должны придерживаться объективной и беспристрастной позиции. Следует вести себя спокойно и разумно, подчеркнул Ван И.

«Любое урегулирование нынешнего кризиса в секторе Газа не может идти вразрез с решением о двух государствах», — сказал министр.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что право народа Палестины на жизнь и создание собственного независимого государства должно быть реализовано как можно скорее.

МИД КНР 30 ноября опубликовало документ из пяти пунктов с позицией Китая в отношении урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Китай, в частности, призывает к скорейшему прекращению боевых действий, защите мирных граждан. Пекин также выступает за возвращении к плану «Два государства для двух народов» и создание независимого Палестинского государства на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее в Китае призвали поставлять сектору Газа гумпомощь, а не оружие.