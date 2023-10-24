В Китае призвали поставлять сектору Газа гумпомощь, а не оружие

Глава МИД КНР Ван И провел телефонные разговоры с коллегами из Палестины и Израиля Риядом аль-Малики и Эли Коэном. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

В ходе переговоров с Малики азиатский дипломат заявил, что «Китай глубоко сочувствует тяжелому положению Палестины, особенно народу Газы» и «осуждает и выступает против всех действий, которые причиняют вред гражданскому населению».

«В настоящее время народ Газы больше всего нуждается в безопасности, продовольствии и медикаментах, а не в войне, оружии и боеприпасах; больше всего сектор Газа нуждается в усилиях по прекращению войны и установлении мира, а не в геополитических расчетах», — подчеркнул Ван И.

При этом в разговоре с главами МИД обеих сторон он подчеркнул, что единственным решением конфликта является создание на территории Палестины еврейского и арабского государств, в соответствии с резолюциями ГА ООН, а также реализация права палестинского народа на создание своего государства и возвращение на родину.

До этого в ХАМАС заявили о появлении нерушимой стены между Западом и арабским миром.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».