В Грузии не хотят становиться заложниками «украинского вопроса» на пути в ЕС

Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что Тбилиси не должен становиться заложником «украинского вопроса», статус кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС) не должен быть привязан к какому-либо иному вопросу. Его слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Для нас важно, чтобы все три страны [Украина, Молдавия и Грузия] получили положительный ответ, но с учетом того, что сейчас принимается решение о статусе кандидата Грузии, чтобы вопрос Грузии не был бы привязан к какому-либо другому вопросу», — заявил Самхарадзе.

Он выразил надежду, что Грузия получит положительное решение, однако заметил, что если есть конкретные вопросы в отношении Украины, то в этом случае Грузия не должна стать заложницей украинского вопроса.

До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.

Ранее в Грузии назвали вступление в ЕС и НАТО приоритетами внешней политики.