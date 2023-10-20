Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии назвали вступление в ЕС и НАТО приоритетами внешней политики

В парламенте Грузии назвали вступление в ЕС и НАТО приоритетом внешней политики

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что приоритетом внешней политики Тбилиси является вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Мы заявили, что приоритетом внешней политики Грузии является вступление в Евросоюз и НАТО, хотя это не означает, что это единственный приоритет», — сказал Самхарадзе.

Он также заявил о необходимости «консолидации международных усилий» в интересах Грузии, а также «развития партнерства с различными регионами».

По его словам, многовекторность не означает отказа от вступления в Евросоюз и НАТО.

Ранее председатель комитета по обороне грузинского парламента Ираклий Берая заявил, что партнеры Тбилиси в Североатлантическом альянсе поддерживают курс республики на вступление в блок.

«Наша страна полностью соответствует критериям вступления в альянс, у нее есть не только желание, но и возможность и опыт внести свой вклад в безопасность евроатлантического пространства», — отметил Берая.

Ранее премьер Грузии оценил возможный отказ стране в статусе кандидата в ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий