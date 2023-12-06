Алиев заявил, что Азербайджан не будет стремиться вступить в ЕС

Азербайджан не будет стремиться вступить в Евросоюз. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, его слова приводит агентство ТАСС.

«В концепции внешней политики Азербайджана нет цели вступить в ЕС. Это прагматичный подход, потому что нас никогда туда не примут, и причины понятны», — заявил Алиев, выступая на международной конференции «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности» в Баку.

До этого Алиев заявил, что Азербайджан своими действиями в Нагорном Карабахе показал, как можно установить мир с помощью военной силы.

Ранее Алиев сообщил, что Азербайджан не хочет войны с Арменией.