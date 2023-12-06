Алиев заявил, что Азербайджан не хочет войны с Арменией

Азербайджан не хочет войны с Арменией, и в этом отношении должны быть гарантии. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» в Баку, передает РИА Новости.

По словам политика, Азербайджан столкнулся с некоторыми международными вызовами, в частности есть недопонимание со стороны ряда стран, которых республика считает партнерами.

Алиев подчеркнул, что Баку доносит до этих партнеров свою позицию и подчеркивает важность применения международного права ко всем странам, которое не должно быть избирательным.

Азербайджан решил все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН, а осуществление полного контроля над своей территорией является суверенным правом страны, заявил президент.

С 19 по 20 сентября Азербайджан провел локальную операцию в Карабахе, целью которое стало пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.