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В России оценили слова сенатора США о принадлежности Киева

Сенатор Цеков назвал хорошим прогнозом слова сенатора США о российском Киеве

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков посчитал хорошим прогнозом слова американского сенатора Криса Мерфи о том, что Киев может стать российским городом, если США не выделят финансирование для Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Американский сенатор дает хорошие прогнозы на будущее для Украины. Украина — часть России, а Киев — российский город, это гораздо лучше, чем то, что Украина фактически является частью США, а Киев — американским городом…» — заявил Цеков.

С точки зрения парламентария, народ и власти Украины оторвались от исторических корней и выбрали путь предательства, став слугами Вашингтона. Если бы в Киеве избрали другой путь, «Украина бы сегодня жила и процветала».

«Украина только в дружбе и вместе с Россией имеет огромный шанс стать мирным и процветающим государством», — констатировал Цеков.

До этого сенатор Крис Мерфи заявил, что в конгрессе США спорят о принадлежности Киева Украине или России.

«Сейчас мы принимаем решение о том, является ли Киев российским или украинским городом», — возмутился Мерфи.

Он обвинил своих коллег в конгрессе от республиканской партии в недостаточно серьезном отношении к ситуации на фронте на Украине. По словам Мерфи, их совершенно не беспокоит, будет ли Украина существовать через год или перейдет под контроль России.

Ранее в США Байдену выдвинули условия для продолжения помощи Украине.

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