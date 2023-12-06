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Правящая партия Венгрии внесла резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

В парламент Венгрии внесли резолюцию против переговоров о вступлении Киева в ЕС

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Marko Djurica/Reuters

Правящая партия Венгрии «Фидес», имеющая абсолютное большинство в парламенте, внесла резолюцию, призывающую правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом пишет Reuters.

Эти шаги предприняты на фоне действий премьер-министра Виктора Орбана, который усиливает давление на Европейский союз (ЕС) в преддверии важного саммита, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги по евроинтеграции Украины, пишет Reuters.

Правящая партия Венгрии заявила, что начало переговоров о вступлении Украины в политическое объединение должно основываться на консенсусе между государствами-членами и «сегодня для этого нет условий».

Ранее издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран — участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель вдвое сократил свой визит в Китай на саммит ЕС — КНР, который пройдет 7-8 декабря, чтобы в срочном порядке обсудить с лидерами политического объединения угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокировке членства Киева в Евросоюзе.

Ранее ЕС посоветовали не пытаться «ублажить» Венгрию.

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