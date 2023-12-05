ЕС посоветовали не пытаться «ублажить» Венгрию

Еврокомиссии не стоит пытаться задобрить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, размораживая миллиарды евро поддержки для Будапешта, считают в Евросоюзе, пишет The Guardian со ссылкой на источники. По информации издания, внутри ЕС не все согласны с возможной разблокировкой средств для венгерской стороны, поскольку она угрожает сорвать планы ЕС начать переговоры о вступлении Украины и предоставить Киеву новую помощь.

Как отмечает The Guarduan, европейские чиновники и депутаты не уверены в том, что шаги в пользу Будапешта изменят позицию Орбана по Украине. По словам немецкого европарламентария Даниэля Фройнда, ЕС нельзя прекращать давление на Венгрию и размораживать средства.

«Если Орбан добьется успеха, другие последуют его примеру и будут злоупотреблять своим правом вето. Это значительно ослабит Европейский Союз в будущем», — подчеркнул депутат.

В то же время дипломат ЕС, пожелавший сохранить анонимность, заявил изданию, что решение о разморозке не будет связано с действиями Венгрии по Украине. По его словам, Будапешт устранил часть нарушений, поэтому получит средства.

«ЕК идет на это, потому что у них нет другого выбора. Если Венгрия выполнит часть работы, то у комиссии не останется иного выбора, кроме как дать деньги», — заключил дипломат.

Ранее в ЕС спрогнозировали кризис из-за помощи Украине и позиции Венгрии.