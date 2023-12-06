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Президент Киргизии запретил дарить ему подарки

Президент Киргизии Жапаров запретил подчиненным дарить ему подарки

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил своим подчиненным дарить ему подарки на день рождения. Об этом заявил заместитель председателя кабмина Киргизии Эдиль Байсалов в пресс-центре агентства «Sputnik.Кыргызстан».

«Президент всем нам запретил делать какие-либо подарки, преподношения, восхваления. Человек исключительной скромности. За три года Жапаров доказал, что наш народ не ошибся, выбрав его президентом. Cадыр Жапаров может кому-то нравиться, кому-то нет, но мы все должны желать ему успеха, потому что его успех — это успех всего народа и государства», — приводятся слова Байсалова на сайте агентства.

До этого правительство Киргизии дало положительное заключение на законопроект об изменении внешнего вида государственного флага республики. Из-за схожести изображенного там солнца с подсолнухом предлагалось изменить форму солнечных лучей с волнообразной на прямую.

Жапаров стал президентом Киргизии в январе 2021 года.

Ранее Россия запустила переводы по СБП в пять стран, в том числе и в Киргизию.

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