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Конгрессмен Мэсси: Украине не удастся взять под свой контроль Крым

Конгрессмен Мэсси заявил, что Киев не сможет взять под свой контроль Крым

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Член палаты представителей США от штата Кентукки республиканец Томас Мэсси заявил, что Киев не сможет взять Крым под свой контроль. Об этом конгрессмен заявил в интервью ведущему Такеру Карлсону в социальной сети Х.

Мэсси отметил, что Украине никогда не удастся победить Россию и взять обратно Крым под свой контроль. Потому разговоры об истощении резервов российской армии за счет жизней украинцев являются морально предосудительным поступком.

Конгрессмен также посчитал аморальным дальнейшее финансирование Киева. Поэтому лично он не намерен голосовать за выделение новой финансовой помощи Украине. При этом он выразил мнение, что после долгих согласований решение о помощи Киеву все же будет принято.

Ранее американский конгрессмен Мэсси заявил об участии США в перевороте на Украине. По словам политика, Соединенные Штаты «бряцали оружием против России» и помогли свергнуть власть на Украине.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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