Зеленский примет участие в виртуальной встрече G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в виртуальной встрече «Большой семерки» в среду, 6 декабря, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

«Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 в среду», — говорится в публикации.

Позже информацию об этом подтвердил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределенности по поводу новой помощи Украине. Конгресс так и не согласовал запрос администрации о $61 млрд для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки Соединенных Штатов заставит сомневаться и союзников. Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме в 17:30 мск.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.