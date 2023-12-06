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Зеленский примет участие в виртуальной встрече G7

Reuters: Зеленский примет участие в виртуальной встрече G7 6 декабря

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Steffen Kugler/BPA/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в виртуальной встрече «Большой семерки» в среду, 6 декабря, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

«Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 в среду», — говорится в публикации.

Позже информацию об этом подтвердил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределенности по поводу новой помощи Украине. Конгресс так и не согласовал запрос администрации о $61 млрд для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки Соединенных Штатов заставит сомневаться и союзников. Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме в 17:30 мск.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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