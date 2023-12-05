Трампа назвали «кнопочным воином» и вызвали на дебаты

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис вызвал своего соперника в президентской гонке Дональда Трампа на дебаты, назвав его «кнопочным воином». Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News в программе Лоры Ингрэм.

Десантис напомнил о регулярных нападках Трампа и предположил, что дебаты один на один могли бы пройти в эфире Fox News.

«Перестань быть кнопочным воином, давай выйдем и поспорим один на один. За последний год ему [Трампу] было что сказать обо мне. Скажи мне это в лицо. Я в игре», — сказал Десантис.

Ранее Десантис заявил, что Соединенные Штаты могут не оправиться от следующих четырех лет правления Байдена в случае его победы на президентских выборах.

До этого Десантис заявил, что в случае своего избрания в 2024 году он также намерен предпринять более агрессивные действия в отношении российского энергетического сектора и экспорта из России. Десантис намерен добиться такого положения, при котором европейские страны зависели в этих сферах от США, а не от России. Кроме того, он дал обещание достигнуть такого устойчивого решения украинского конфликта, которое бы не поощряло Москву.

Ранее Десантис отказался быть вице-президентом при Трампе.